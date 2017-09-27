Филармонию Брно возглавит американский дирижер Деннис Рассел Дэвис

Американский дирижер и пианист 73-летний Деннис Рассел Дэвис, сотрудничавший за свою долгую музыкальную карьеру с лучшими оркестрами и композиторами мира, возглавит филармонию Брно. Последние15-ти сезонов Дэвис работал в Линце и Базеле.

Место главного дирижера филармонии моравской столицы оставалось вакантным уже более двух лет, после ухода с этого поста сербского музыканта Александра Марковича. В мае 2017 г. Деннис Рассел Дэвис выступал с филармоническим оркестром Брно на фестивале «Пражская весна», где представил кантату Альфреда Шнитке «История доктора Иоганна Фауста» и симфоническую сюиту «Планеты» Густава Холста.