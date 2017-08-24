Фестиваль вина в Пардубице

25-26 августа в городе Пардубице состоится юбилейный 20-й фестиваль вина. Основные мероприятия пройдут в Пардубицком замке, где поклонникам благородного напитка представят сотни сортов вина и закусок к нему, включая различные виды сыра. На фестивале будут представлены как чешские вина, так и вина зарубежных производителей. Помимо дегустации, посетителей ожидают выступления музыкантов, конкурсы и ярмарка изделий народного промысла. В рамках фестиваля пройдет традиционная Пардубицкая винная ночь – праздник вина и вкусной еды на Пернштынской площади города. Стоимость билета на фестиваль - 100 крон.