Фестиваль в г. Напайедла – дань памяти поэту фортепиано Р. Фиркушному

В г. Напайедла Злинского края с 16 по 19 ноября состоится 10-й фестиваль классической музыки, посвященный уроженцу данного города, выдающемуся чешскому пианисту Рудольфу Фиркушному (1912-1994), уже в 10-летнем возрасте выступавшему с Чешским филармоническим оркестром.

«Мы стремились воздать должное памяти этого поэта фортепиано, всемирно известного виртуоза и педагога, о котором с признательностью и любовью вспоминают многие его прославленные ученики во всем мире», - сообщила агентству ČTK Рената Вранова, представитель местного клуба культуры. Р. Фиркушны, эмигрировавший в США, преподавал в Нью-Йорке и в Колорадо.

По словам Р. Врановой, на фестиваль приедет также дочь Фиркушного - по всей видимости, самого известного в истории чешского пианиста, изучавшего композицию у самого Леоша Яначека.