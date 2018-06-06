Фестиваль Стражнице представит фольклорное наследие Чехословакии, России, Индонезии и Мексики

73-й Фольклорный фестиваль в Стражнице в этом году присоединится к торжествам, приуроченным к 100-летию создания Чехословакии. В ходе Чешско-Словацкого Гала-вечера состоится совместный концерт военного ансамбля Ondráš и словацкого национального художественного коллектива SĽUK, профессиональных фольклорных коллективов, широко известных еще в период существования Чехословакии.

Смотр будет проходить с 21 по 24 июня в амфитеатрах, замковом парке и на других традиционных площадках. В прошлом году этот праздник привлек внимание 33 тысяч посетителей.

В нынешнюю программу включены, помимо выступлений 3500 исполнителей из Чехии, концерты 300 зарубежных музыкантов и танцоров. С нетерпением ожидаются также гости из Индонезии, Венгрии, России, Мексики и Китая.