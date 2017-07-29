Фестиваль чеснока в Бухловицах

Антон Каймаков
29-07-2017
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В Бухловицах (Buchlovice, Злинский край) состоялся 16-й фестиваль чешского чеснока, призванный поддержать отечественных производителей. В празднестве приняли участие несколько тысяч посетителей и свыше тридцати чешских и словацких торговцев. Урожай в этом году из-за недостаточного количества осадков меньше, чем в прошлые годы, что может отразиться на ценах. Ежегодное потребление чеснока в Чешской Республике составляет около 7-8 тысяч тонн. Каждый житель страны каждый год съедает около 70 килограмм чеснока. Чешские производители способны удовлетворить спрос покупателей лишь на 50%, чем обусловлен экспорт чеснока, чаще всего из Испании и Франции. Встречается в чешских магазинах также и продукт из Китая, который по качеству, однако, отстает от отечественного чеснока.

 
 
 
 
 
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