В Бухловицах (Buchlovice, Злинский край) состоялся 16-й фестиваль чешского чеснока, призванный поддержать отечественных производителей. В празднестве приняли участие несколько тысяч посетителей и свыше тридцати чешских и словацких торговцев. Урожай в этом году из-за недостаточного количества осадков меньше, чем в прошлые годы, что может отразиться на ценах. Ежегодное потребление чеснока в Чешской Республике составляет около 7-8 тысяч тонн. Каждый житель страны каждый год съедает около 70 килограмм чеснока. Чешские производители способны удовлетворить спрос покупателей лишь на 50%, чем обусловлен экспорт чеснока, чаще всего из Испании и Франции. Встречается в чешских магазинах также и продукт из Китая, который по качеству, однако, отстает от отечественного чеснока.