Фермеры смогут с 2018 г. получать кредиты на выгодных условиях

Малые и средние сельскохозяйственные предприятия в 2018 г. могут рассчитывать на получение кредитов на более выгодных, чем в настоящее время, условиях. Правительство поддержало предложение Министерства сельского хозяйства, которое хочет таким образом поддержать предпринимательскую деятельность в области земледелия.

Сумма кредита может достигать 3 млн крон (115 тыс. евро) с отсрочкой на год выплаты процентов. Сроки выплаты кредитов, выданных Чешско-Моравским банком гарантий и развития (ČMZRB) составят 7 лет. Также фермеры могут получить поддержку в размере 15 тыс евро.