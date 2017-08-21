Фермеры смогут с 2018 г. получать кредиты на выгодных условиях

Катерина Айзпурвит
21-08-2017
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Малые и средние сельскохозяйственные предприятия в 2018 г. могут рассчитывать на получение кредитов на более выгодных, чем в настоящее время, условиях. Правительство поддержало предложение Министерства сельского хозяйства, которое хочет таким образом поддержать предпринимательскую деятельность в области земледелия.

Сумма кредита может достигать 3 млн крон (115 тыс. евро) с отсрочкой на год выплаты процентов. Сроки выплаты кредитов, выданных Чешско-Моравским банком гарантий и развития (ČMZRB) составят 7 лет. Также фермеры могут получить поддержку в размере 15 тыс евро.

 
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