Eвропейские союзы предостерегают перед «жестким» выходом Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник провела переговоры с представителями европейских Союзов промышленности и работодателей, в том числе Союза промышленности и транспорта Чешской Республики (SPČR).

По информации агентства DPA, представители европейского предпринимательства в ходе встреч предостерегали против «жесткого» выхода Британии из состава ЕС без заключения нового торгового договора. Одновременно была выражена поддержка намерению Т. Мэй добиться двухлетнего переходного периода после Brexit, позволяющего подготовиться к новым условиям работы в рамках взаимной торговли.

Чешский союз промышленности и транспорта в пресс-релизе, отправленном агентству ČTK, сообщил, что поддерживает со своей стороны переходный этап, который способствовал бы «предсказуемости и возможности подготовки перехода на новые условиярегламентирующие торговые отношения сторон». Необходимо, тем не менее, чтобы Великобритания в самые короткие сроки четко сформулировала принципы отношений между европейскими странами и Соединенным Королевством, подчеркнул Чешский союз промышленности.