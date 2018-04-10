Еврокомиссия заморозила дотационную программу для Чехии на сумму 4,5 млрд евро

Европейская комиссия приостановила действие программы для Чехии «Предпринимательство и инновации для повышения конкурентоспособности», которая реализуется под патронажем Министерства промышленности и торговли ЧР. Общая сумма дотаций, выделяемых в рамках данной программы, составляет 114 млрд крон (4,5 млрд евро), и ее приостановка негативно отразится на тысячах чешских предпринимателей.

Как сообщает чешское издание Lidové noviny, Еврокомиссия приняла такое решение по результатам проведенного аудита, выявившего ошибки в 14% случаев дотирования.

«По нашим предположениям, программа приостановлена на несколько месяцев», – сообщила изданию пресс-секретарь Министерства промышленности Штепанка Филипова. Для компаний, затронутых сложившейся ситуацией, ведомство открыло «горячую линию».