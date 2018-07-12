Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Чехии

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Чешской Республики на 2018 и 2019 гг. Такие данные отражены в летнем экономическом прогнозе. Согласно пересмотренной оценке валовой продукт ЧР вырастет в нынешнем году на 3%, а в следующем – на 2,9%. Ранее ЕК прогнозировала повышение ВВП страны на 3,4% в 2018-м и на 3,1% в 2019-м году.

Помимо ЧР, была ухудшена оценка роста ВВП всех стран-членов Евросоюза и еврозоны в 2018 году до 2,1% против 2,3% в предыдущем весеннем прогнозе. ЕК также изменила прогноз по инфляции в еврозоне на 2018 год до 1,7% в связи с ростом цен на энергию.