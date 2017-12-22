Еврокомиссия рассмотрит отчет Европейской службы по борьбе с мошенничеством о «Гнезде аиста»

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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Европейская комиссия рассмотрит отчет, подготовленный Европейской службы по борьбе с мошенничеством (OLAF) по делу о предполагаемых злоупотреблениях субсидиями ЕС при финансировании мультифункционального комплекса «Гнездо аиста», принадлежавшего ранее премьер-министру и лидеру ANO Андрею Бабишу.

«Мы можем подтвердить, что получили рекомендации OLAF, относящиеся к чешскому проекту, известному как «Гнездо аиста». Мы рассмотрим рекомендации и дадим им оценку. Мы получили информацию о том, что чешские органы приняли решение об исключении расходов по данному проекту из программы финансирования европейскими фондами», – сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Андрей Бабиш подозревается в том, что организовал получение субсидии из фондов Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2 млн евро), на которую его компания не имела право.

Обвинение по делу было выдвинуто в отношении 11 человек, среди которых председатель правительства Андрей Бабиш и глава парламентской фракции ANO Ярослав Фалтынек. После выборов в октябре 2017 г. полиция ЧР направила в парламент нового созыва запрос о лишении обоих политиков депутатской неприкосновенности. Парламент еще не вынес решение по данному вопросу.

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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