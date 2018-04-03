Еврокомиссия подтвердила законность приобретения холдингом PPF компании Škodа Transportation

Еврокомиссия дала согласие на передачу компании Škodа Transportation и еще ряда фирм в Чехии, Финляндии и на Кипре холдингу PPF, которым владеет Петр Келлнер. Согласно опубликованному постановлению, Европейская комиссия не обнаружила в данной трансакции недобросовестной экономической конкуренции.

PPF Group, зарегистрированная в Нидердандах, имеет право также на приобретение в Чехии компаний VÚKV, Škodа Investment и Bammer Trade, в Финляндии – Jokiaura Kakkonen, а на Кипре – Satacoto.

Škoda Transportation, где работает более 5300 сотрудников, является крупнейшим предприятием дорожного строительства в Центральной и Восточной Европе. Компания выпускает трамваи, локомотивы, составы метрополитена, троллейбусы и др.

PPF Group приобрела эту компанию осенью 2017 г.; сумма сделки превысила 10 млрд крон (393 млн евро).