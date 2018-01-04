Еврокомиссия подала в суд на Чехию

Тимур Кашапов
04-01-2018
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Еврокомиссия направила иск в Европейский суд в отношении трех стран - Польши, Венгрии и Чехии, которые отказываются принимать беженцев в соответствии с квотой ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь Европейского суда.

Прага, Варшава и Будапешт отказываются участвовать в перераспределении беженцев согласно правилам ЕС, утвержденным в 2015 году. Теперь им грозят денежные штрафы. Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш заявил, что сделает все для того, чтобы иск Еврокомиссии «не оказал никакого влияния» на Чехию. Данную тему он намерен обсудить в конце января с председателем ЕК Жаном-Клодом Юнкером.

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