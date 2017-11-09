Еврокомиссия ожидает роста ВВП Чехии в 2017 году на 4,3%

Европейская комиссия (ЕК) повысила прогнозы роста ВВП ЧР до 4,3% с 2,6%, которые предсказывала в своем последнем отчете, опубликованном весной этого года. Вместе с тем, ЕК указала на риски, связанные с нехваткой рабочей силы в стране и резким ростом цен на жилье.

В 2018 году Еврокомиссия ожидает, что темпы роста замедлятся до 3%. Однако новая оценка более оптимистичная, чем весенний прогноз, согласно которому внутренний валовый продукт должен был повыситься в следующем году на 2,7%. В 2019 году чешская экономика, по мнению ЕК, вырастет на 2,9%.