Из-за противоречивого закона о Верховном суде еврокомиссар Йоурова пригрозила Польше лишением дотаций из европейских фондов. В интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) она сообщила, что не может себе представить, чтобы европейские налогоплательщики хотели финансировать организацию «какой-либо формы диктатуры» в одном из государств-членов ЕС. По словам Йоуровой, Польша систематически разрушает правовое государство. Еврокомиссар сообщила, что «лишение дотаций является серьезным шагом, но мы должны думать о серьезных шагах». Одновременно она подчеркнула, что в случае лишения европейских дотаций речь бы не шла о финансировании на актуальный бюджетный период, но на грядущий, который начинается в 2021 году. В среду Европейская комиссия будет заниматься ситуацией в Польше.