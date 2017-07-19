Еврокомиссар Вера Йоурова пригрозила Польше лишением дотаций ЕС

Ольга Васинкевич
19-07-2017
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Из-за противоречивого закона о Верховном суде еврокомиссар Йоурова пригрозила Польше лишением дотаций из европейских фондов. В интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) она сообщила, что не может себе представить, чтобы европейские налогоплательщики хотели финансировать организацию «какой-либо формы диктатуры» в одном из государств-членов ЕС. По словам Йоуровой, Польша систематически разрушает правовое государство. Еврокомиссар сообщила, что «лишение дотаций является серьезным шагом, но мы должны думать о серьезных шагах». Одновременно она подчеркнула, что в случае лишения европейских дотаций речь бы не шла о финансировании на актуальный бюджетный период, но на грядущий, который начинается в 2021 году. В среду Европейская комиссия будет заниматься ситуацией в Польше.

 
 
 
 
 
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