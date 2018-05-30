Евродепутаты призывают к отмене внутреннего контроля в Шенгене

К обновлению возможности пересекать границы без контроля внутри Шенгенской зоны и вступлению в Шенген Болгарии и Румынии призвали на пленарном заседании, ежемесячно проводимом в Страсбурге, депутаты Европейского парламента. В связи с миграционным кризисом, с которым Европа столкнулась в 2015 году, ряд государств-членов ЕС, включая Германию, Швецию и Австрию, ввел временный паспортный контроль на своих границах.

Чешский евродепутат Томаш Здеховский выразил обеспоскоенность по поводу нынешней ситуации в Шенгенской зоне. Контроль на внутренних границах, по его мнению, вовсе не является эффективным способом повышения безопасности граждан, а недостатком Шенгенского соглашения является проблема правоприменения.

Введение пограничного контроля и строительство заграждений внутри шенгенского пространства подверг резкой критике и чешский евродепутат Яромир Штетина. «Если исчезнет Шенген, исчезнет и Евросоюз в том виде, каким мы его знаем ныне», – предупредил Штетина. Он также высказался за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.