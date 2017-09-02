Евродепутат от ANO выступает за лишение А. Бабиша депутатской неприкосновенности

Депутат Европарламента от ANO Павел Теличка заявил, что поддерживает лишение председателя партии, бывшего министра финансов Андрея Бабиша и зампредседателя Ярослава Фолтынека неприкосновенности как депутатов чешского парламента. Теличка указывает на то, что иммунитет может касаться только парламентской деятельности народных избранников, и это также соответствует положениям устава ANO.

Вопрос о лишении политиков иммунитета рассматривается в связи с делом о злоупотреблении дотационными средствами ЕС компанией «Ферма Гнездо аиста».

Окончательное решение парламент должен принять 6 сентября. Андрей Бабиш неоднократно заявлял, что дело против него является инструментом политической борьбы.