Евродепутат от ANO выступает за лишение А. Бабиша депутатской неприкосновенности

Катерина Айзпурвит
02-09-2017
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Депутат Европарламента от ANO Павел Теличка заявил, что поддерживает лишение председателя партии, бывшего министра финансов Андрея Бабиша и зампредседателя Ярослава Фолтынека неприкосновенности как депутатов чешского парламента. Теличка указывает на то, что иммунитет может касаться только парламентской деятельности народных избранников, и это также соответствует положениям устава ANO.

Вопрос о лишении политиков иммунитета рассматривается в связи с делом о злоупотреблении дотационными средствами ЕС компанией «Ферма Гнездо аиста».

Окончательное решение парламент должен принять 6 сентября. Андрей Бабиш неоднократно заявлял, что дело против него является инструментом политической борьбы.

 
 
 
 
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