Евгений Перебийнис: Украина продолжает реализацию программы реформ

Тимур Кашапов
24-08-2017
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Украина, вопреки продолжающейся агрессии РФ на востоке страны, продолжает реализацию программы реформ, которая в перспективе позволит ей стать членом Европейского союза и НАТО. Об этом журналистам заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на пресс-конференции, приуроченной к Дню независимости Украины. Дипломат подчеркнул, что с 2014 года, когда на территории Украины начались боевые действия, значение государственных символов значительно выросло. В свою очередь, величайшим достижением современной Украины Перебийнис назвал тот факт, что страна сохранила свою независимость и является полноценным и признанным членом международного сообщества. «Таким образом, сбылась мечта многих поколений украинцев», - сказал он.

 
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