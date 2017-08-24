Евгений Перебийнис: Украина продолжает реализацию программы реформ

Украина, вопреки продолжающейся агрессии РФ на востоке страны, продолжает реализацию программы реформ, которая в перспективе позволит ей стать членом Европейского союза и НАТО. Об этом журналистам заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на пресс-конференции, приуроченной к Дню независимости Украины. Дипломат подчеркнул, что с 2014 года, когда на территории Украины начались боевые действия, значение государственных символов значительно выросло. В свою очередь, величайшим достижением современной Украины Перебийнис назвал тот факт, что страна сохранила свою независимость и является полноценным и признанным членом международного сообщества. «Таким образом, сбылась мечта многих поколений украинцев», - сказал он.