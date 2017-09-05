Эва Михалакова подала в ЕСПЧ иск против Норвегии, отобравшей у нее сыновей

Гражданка Чехии Эва Михалакова подала в Европейский суд по правам человека иск против властей Норвегии, отобравших у нее шесть лет назад двоих сыновей и недавно лишивших ее родительских прав.

Об этом агентству ČTK сообщила адвокат истицы Дора Бокова. Министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что если ЕСПЧ примет иск к рассмотрению, МИД окажет Михалаковой в Страсбурге поддержку.

В 2011 году государственная социальная служба Норвегии «Барневарн» отобрала у чешской семьи Михалаковых 12-летнего Дениса и 8-летнего Давида из-за подозрения в «насилии, тирании и плохом уходе». Несмотря на то, что подозрения не подтвердились, суд, однако, счел их слишком серьезными, и принял решение оставить детей у опекунов. В данный момент дети воспитываются в двух разных норвежских семьях.