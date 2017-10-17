European Metals Holdings проанализирует требование депутатов об отмене меморандума по литию

Австралийская компания European Metals Holdings, с которой министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек подписал меморандум, касающийся добычи лития, намерена подробно проанализировать ситуацию, возникшую после требования депутатов аннулировать подписанный документ. Лишь после этого будет заявлено о дальнейших действиях компании. Чешские депутаты в понедельник заявили, что добыча стратегического сырья должна быть доверена лишь отечественному предприятию. Решение Палаты депутатов Парламента Чешской Республики имеет исключительно рекомендательный характер, так как депутаты не имеют права давать задания правительству страны.

В Чехии, главным образом в области горы Циновец (Рудные горы (Крушне-Гори) на северо-западе Чехии, граница с ФРГ), находятся залежи лития, составляющие 3% от общемировых запасов. Добыча лития может начаться лишь через несколько лет. Ее подготовка усложнена спорами политических партий.