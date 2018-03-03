European Metals Holdings, невзирая на денонсацию меморандума, готовится к добыче лития

Лорета Вашкова
03-03-2018
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Aвстралийская компания European Metals Holdings (EMH), несмотря на денонсированный в четверг главой чешского Минпрома в отставке Т.Гинером меморандум о добыче лития, ранее подписанный с EMH, и далее готовится к осуществлению возможной добычи легкого металла на месторождении Циновец. Цены на это сырье выросли, кроме прочего, из-за высокого спроса на литий-ионные батареи.

Денонсирование с чешской стороны меморандума о понимании с фирмой не играет существенной роли, так как за EMH сохраняется преимущественное право на добычу, как следует из заявления австралийской компании и самого министерства.

Подписанный предшественником нынешнего министра незадолго до парламентских выборов документ стал поводом для резкой критики со стороны выигравшего осенние выборы движения ANO и коммунистов. Премьер-министр в отставке Андрей Бабиш назвал меморандум «бессмысленным и недействительным». Ряд аналитиков сообщил Чешскому информационному агенству ЧТК, что они считают отказ от заключенного меморандума не более чем политическим жестом.

Лорета Вашкова
03-03-2018
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