Новости Эстер Ледецкая одержала победу в параллельном гигантском слаломе

28-01-2017 16:14 | Катерина Айзпурвит

Чешская спортсменка Эстер Ледецкая стала победительницей общего зачета в параллельном гигантском слаломе у женщин, набрав 3000 очков. Соревнования на Кубок мира проходят в словенском Рогле. Второе место в соревнованиях женщин заняла россиянка Екатерина Тудегешева, третье – Марион Крайнер из Австрии.

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На чемпионате Европы по фигурному катанию победила французская танцевальная пара Пападакис – Сизерон 28-01-2017 18:14 | Катерина Айзпурвит На чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве победу в танцах на льду одержали французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые набрали 189,67 балла. Вторыми стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64 балла). Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место с итоговым результатом 186,56 балла. Чешский дуэт Николь Кузьмичева и Александр Синицын не вышли в финал.

Эстер Ледецкая одержала победу в параллельном гигантском слаломе 28-01-2017 16:14 | Катерина Айзпурвит Чешская спортсменка Эстер Ледецкая стала победительницей общего зачета в параллельном гигантском слаломе у женщин, набрав 3000 очков. Соревнования на Кубок мира проходят в словенском Рогле. Второе место в соревнованиях женщин заняла россиянка Екатерина Тудегешева, третье – Марион Крайнер из Австрии.

Президент ЧР поддержал решение Дональда Трампа о временной приостановке приема беженцев 28-01-2017 12:54 | Катерина Айзпурвит Пражский Град дал положительную оценку решению, принятому Дональдом Трампом, который своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней – прием беженцев в целом. В сообщении сделанном пресс-секретарем чешского президента Иржи Овчачеком, указано, что Милош Земан в «давно выступает против приема мигрантов-мусульман; его приоритетом является безопасность чешских граждан», и теперь он обрел союзника в Соединенных Штатах.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 января 28-01-2017 12:44 | Катерина Айзпурвит В воскресенье, 29 января, синоптики обещают на территории страны низкую облачность, местами туман и слабый снег. В горных районах — с прояснениями. Температура днем составит от -6 до -2 °C, при прояснениях — до одного градуса тепла. Слабый переменный ветер 1-4 м/с.

Глава МИД ЧР уверен, что ЕС необходимы собственные вооруженные силы 28-01-2017 12:40 | Катерина Айзпурвит В интервью агентству ČTK министр иностранных ЧР Любомир Заоралек выразил уверенность в том, что Евросоюз «не может рассчитывать на то, что обойдется без вооруженных сил, если он хочет сохранить влияние на международной арене». Глава чешской дипломатии считает, что ЕС слишком долго полагался на «мягкую силу», однако в будущем ему придется укреплять свою оборону, чтобы не утратить своего веса. В качестве примера Любомир Заоралек привел недавние переговоры по Сирии в Астане, куда представители ЕС не были приглашены.

Министр обороны ЧР: Армия ежедневно подвергается хакерским атакам 28-01-2017 11:04 | Катерина Айзпурвит В интервью порталу Aktuálně.cz министр обороны Мартин Стропницкий сообщил, что атаки хакеров на Интернет-ресурсы Чешской армии происходят ежедневно, и именно поэтому военные спецслужбы должны получить более широкие полномочия для их отражения. Среди наиболее часто встречающихся форм хакерских нападений на военные ресурсу министр указал попытки взлома почтовых ящиков сотрудников. Мартин Стропницкий представил в парламент проект поправки к закону о военных спецслужбах, предполагающей усиление защиты киберпространства ЧР, прежде всего, отражение атак на стратегически важные системы. Он также отверг предположение, что это может означать большее вторжение в частную жизнь граждан

В Праге встретили Новый год по лунному календарю 28-01-2017 10:43 | Катерина Айзпурвит Празднование начала года Огненного Петуха в чешской столице проходило в Муниципальном доме, где был организован специальный день знакомства с культурой Китая. Помимо выступления танцевальных и вокальных коллективов из провинции Чжэцзян, проводилась дегустация блюд китайской кухни и демонстрация боевых искусств. Желающим также могли увидеть работу мастеров каллиграфии, присутствовать на чайной церемонии и посетить урок китайского языка. Организатором празднования прихода нового года по лунному календарю выступила Чешско-Китайская палата по сотрудничеству двух стран, работающая под патронажем посольства КНР в ЧР.

На ЧЕ золото завоевала россиянка Евгения Медведева; чешская фигуристка Луцие Ганзликова – 20-я 28-01-2017 10:16 | Катерина Айзпурвит На чемпионате Европы в Остраве россиянка Евгения Медведева завоевала золото в женском одиночном катании, установив два мировых рекорда - по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме вместе с короткой (229,71 балла). Второе место заняла россиянка Анна Погорила (211,39 балла). Бронзу получила итальянская спортсменка Каролина Костнер (210,52 балла). Чешская фигуристка Луцие Ганзликова оказалась на 20-м месте, набрав 138,23 балла.

Конькобежка Эрбанова - 2-е место на этапе КМ в Берлине 27-01-2017 17:53 | Лорета Вашкова Чешская конькобежка Каролина Эрбанова 27 января стала второй в забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Берлине, показав результат (38,12). Первое место заняла японка Нао Кодайра (37,43), третье - россиянка Ольга Фаткулина (38,36 секунд).