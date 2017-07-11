Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию Чешской Республики по делу о выплате компенсации за законодательно введенное регулирование величины арендной платы. Как сообщает сайт seznam.cz, чешское государство обязано выплатить троим истцам компенсацию в размере разницы между фиксированной и рыночной арендной платой. В июле 2014 г. ЕСПЧ вынес вердикт о нарушении прав арендодателей, а затем признал право троих пострадавших на получение компенсации на общую сумму 2,19 млн крон (81 тыс. евро). Отмена регулирования государством арендной платы продолжалась с 2007 по 2012 г. Закон касался примерно 700 000 единиц жилья.