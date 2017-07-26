Началась вторая фаза делопроизводства, результатом которого может стать и наказание за несоблюдение Чехией квот по приему беженцев. От Европейской комиссии Чешская Республика (несоблюдение квот вменяется в вину также Польше и Венгрии) получила документ, в котором сформулировано так называемое «аргументированное мнение» по данному вопросу. Ныне Чехии предлагается в течение месяца ответить на предъявленные претензии. Если приведенные страной разъяснения окажутся с точки зрения Европейской комиссии несостоятельными, то дело может быть передано в суд ЕС.