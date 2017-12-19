ЕС: Предварительная договоренность по квотам на возобновляемую электроэнергию

Эва Туречкова
19-12-2017
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Представители стран – членов Европейского союза по вопросам энергетики пришли к единому мнению относительно концепции производства электроэнергии из возобновляемых источников, сообщает в своем пресс-релизе Совет ЕС.

Несмотря на многочасовую дискуссию, без изменений остается главная цель документа – довести до 2030 года уровень производимой на основе возобновляемых источников электроэнергии до 27 % от общего объема вырабатываемого электричества. В транспорте эта доля должна составить 14 %.

Окончательное обсуждение концепции пройдет в Европейском парламенте, требующем поднять квоту на производимую из возобновляемых источников электроэнергию до 35 %.

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