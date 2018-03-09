Епископы молятся за китайских христиан, ищущих в Чехии убежища

Чешская епископская конференция призывает найти справедливое решение проблемы китайских христиан, подавших в Чехии прошения о предоставления им убежища. В воскресенье во время месс епископы намерены молиться за своих братьев. Информацию опубликовал пресс-секретарь Чешской епископской конференции Франтишек Емелка.

Министерство внутренних дел две недели назад сообщило, что убежище было предоставлено 8 просителям из числа китайских христиан, подавших соответствующие заявления. Одновременно 70 человек получили отказ. Большинство из них намерены подать апелляцию, сообщила СМИ представитель Организации по оказанию помощи беженцам Гана Франкова.