Епископы молятся за китайских христиан, ищущих в Чехии убежища

Антон Каймаков
09-03-2018
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Чешская епископская конференция призывает найти справедливое решение проблемы китайских христиан, подавших в Чехии прошения о предоставления им убежища. В воскресенье во время месс епископы намерены молиться за своих братьев. Информацию опубликовал пресс-секретарь Чешской епископской конференции Франтишек Емелка.

Министерство внутренних дел две недели назад сообщило, что убежище было предоставлено 8 просителям из числа китайских христиан, подавших соответствующие заявления. Одновременно 70 человек получили отказ. Большинство из них намерены подать апелляцию, сообщила СМИ представитель Организации по оказанию помощи беженцам Гана Франкова.

 
 
 
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