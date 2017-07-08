Kaтолическая церковь озвучила свои намерения посредством Союза городов и сел ЧР начать более плодотворное и длительное сотрудничество с администрациями отдельных населенных пунктов. Представители церкви планируют с осени подписание соответствующих меморандумов с городами и поселками, которые позволят церкви более активно участвовать в их общественной жизни и внести свой вклад в сближение жителей городов и сел. Планами относительно сотрудничества поделился после завершения 110-го пленарного заседания Чешской епископской конференции (ČBK), проходившего в Велеграде, кардинал Доминик Дука. По словам Дуки, церковь также хотела бы договориться, в частности, о приведении в порядок территорий возле церквей и кладбищ, об аренде земельных участков и обсудить возможности в рамках благотворительной деятельности, осуществляемой церковными приходами.