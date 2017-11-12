EOS KSI: задолженность чехов перед банками продолжает расти

Несмотря на то, что уровень жизни граждан Чехии год от года повышается, они берут в долг все большие суммы. Двадцать лет назад каждый чех в пересчете на душу населения задолжал около 10 тысяч крон, а в настоящее время каждый чех должен банкам уже 135 тысяч крон.

В 1997 году доля долга каждого трудоспособного гражданина составляла 8 процентов от совокупного годового дохода. В настоящее время задолженность составляет 40% от дохода. Со ссылкой на статистику Чешского национального банка об этом информирует агентство EOS KSI.

При этом общая сумма долговых обязательств граждан страны в 1997 году составляла 110 млрд крон, а спустя двадцать лет уже более 1,4 трлн крон. А общая задолженность по кредитам в перерасчете на душу населения не превышала 395 крон, тогда как в 2017 году подскочила до 20853 крон.