Энергетики восстановили нарушенное ураганом электроснабжение

Катерина Айзпурвит
22-06-2018
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В большинстве населенных пунктов страны возобновлено электроснабжение после разрывов электросетей, вызванных штормовым ветром. В результате урагана, прокатившегося по территории Чехии 21 июня, без электричества оказалось около 17 000 потребителей.

Чаще всего для ликвидации последствий урагана энергетикам пришлось выезжать в Устецком и Либерецком краях и на севере Моравии. Пожарные убирали упавшие деревья, заблокировавшие шоссейные дороги, главным образом в регионе Высочина.

Как сообщает в своем пресс-релизе энергетическая компания ČEZ, ущерб, нанесенный стихией электросетям, оценивается в несколько миллионов крон.

 
 
 
 
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