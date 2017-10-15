Экспорт из Чехии в Китай достигнет 2,2 миллиарда евро

По предварительным подсчетам Министерства промышленности и торговли, чешский экспорт в Китай в 2017 году должен вырасти на 15% и составить 56 миллиардов крон (2,2 млрд. евро). Напротив, импорт должен вырасти лишь на 4% и достичь 450 миллиардов крон (17,3 млрд. евро).

«Китай является для Чешской Республики 18-м по величине экспортным рынком. За первые 7 месяцев 2017 года экспорт в КНР достиг 33,1 млрд. крон (1,3 млрд. евро), что составило за год рост на 25%. В целом происходит ускорение темпа чешского экспорта в Китай», - сообщил Криштоф Чержовский из пресс отделения министерства.

В КНР Чехия экспортирует легковые автомобили и запчасти к ним, транспортное оборудование, обрабатывающее и текстильное оборудование, электроприборы, насосы, микроскопы, реакторы, котлы, игрушки и другие промышленные товары. Перспективна также область машиностроения, продукция для гражданской авиации.