Экспорт чешского оружия сократился на 17 процентов

В 2017 году Чехия вывезла оружия на сумму 15 млрд крон (576 млн евро). Это почти на 17 процентов меньше, чем в 2016 году. Вместе с тем, производители оружия за год собрали новых заказов более чем на 20 млрд крон (769 млн евро). Такие данные опубликовало информагентство ČTK со ссылкой на Ассоциацию оборонной промышленности ЧР.

Причины сокращения экспорта – технические, заявил президент ассоциации Иржи Гинек. «В ряде случаев поставки оружие пришлось перенести с прошлого на нынешний год», - пояснил он. Более подробную статистику экспорта продукции военного назначения опубликует Минпром ЧР в июле.