Эксперты из Дании проверят техническое состояние чешских мостов

Лорета Вашкова
27-02-2018
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Эксперты, прибывшие из Дании, проводят обследование технического состояния мостовых сооружений в Чешской Республике. Во вторник, 27 февраля, инженеры с помощью специальной технологии проверят, в каком состоянии находятся участки моста через реку Лабе (Эльба) в Нимбурке, конструкция которого аналогична конструкции пешеходного моста, рухнувшего 2 декабря 2017 года в пражском районе Троя. Четверо человек в результате падения моста пострадали, двое из них – серьезно.

Датские специалисты уже подвергли анализу остатки тройского столичного моста, и в среду, 28 февраля, проведут специальное обследование мостового сооружения в пражском районе Радотин.

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