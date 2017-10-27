Экс-сенатор А.Новак передан Германией в руки чешского правосудия

Лорета Вашкова
27-10-2017
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Бывший чешский сенатор Aлександр Новак по прошествии десяти месяцев, проведенных в немецком следственном изоляторе, в среду,25 октября, был передан в руки чешского правосудия. Чешскому информационному агентству ЧТК об этом сообщила пресс-секретарь Высшего регионального суда Франкфурта-на-Майне.

Новаку, который ныне является гражданином Германии, в Чехии предъявлены обвинения в махинациях при распределении европейских дотаций, предназначенных для Устецкого и Карловарского краев. В деле фигурируют политики, чиновники, занимающие высокие государственные посты, и бизнесмены.

Немецкая полиция задержала Новака 24 декабря 2016 года в аэропорту Франкфурта-на-Майне, и с того времени занимается расследованием данного дела.

 
 
 
 
 
 
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