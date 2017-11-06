Экс-премьер Мирек Тополанек намерен баллотироваться на пост президента

Бывший премьер-министр и бывший лидер партии гражданских демократов (ODS) Мирек Тополанек сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в январе 2018 г.

Председатели гражданских демократов и ТОР-09 охарактеризовали Тополанека как «серьезного кандидата на пост президента». Председатель ODS Петр Фиала подчеркнул, что Тополанек «обладает опытом и широким кругозором во внешней политике как премьер и бывший председатель Совета Евросоюза». Такое же мнение выразил глава ТОР-09 Калоусек.

Со своей стороны, председатель Партии пиратов Иван Бартош заявил, что «не считает Тополанека своим кандидатом».

Для выдвижения Тополанек собирается получить поддержку сенаторов пяти парламентских фракций. Подробности своего выдвижения политик сообщит 7 ноября - в последний предусмотренный законом день подачи заявок.