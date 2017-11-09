Экс-нападающий пражской «Спарты» перешел в братиславский «Слован»

Бывший нападающий пражской «Спарты» Мартин Ревай подписал контракт с братиславским «Слованом». Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона. «Мы хотим дать шанс молодому и талантливому хоккеисту набрать форму. Мы также надеемся, что это поможет «Словану» улучшить результаты», - заявил генеральный менеджер Патрик Земан.

Напомним, Ревай пропустил минувший сезон из-за проблем со здоровьем. Начало нынешнего он провел в системе «Монреаля» и сыграл в пяти матчах АХЛ, набрав 2 (0+2) очка, а затем по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «канадцами».