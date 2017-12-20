Экс-министр отвергает все подозрения по поводу получения взятки

Лорета Вашкова
20-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Бывший министр внутренних дел Mилан Хованец (в правительстве Богуслава Соботки) отрицает, что он лично, как и Чешская партия социал-демократов, членом которой он является, принимали взятки, связанные с делом, в котором фигурировала «Чешская почта». Экс-министр в среду присутствовал при рассмотрении дела в пражском судебном заседании в качестве свидетеля.

Согласно ранее обнародованной информации, дело связано с подозрением в коррупции в рамках тендера на обеспечение безопасности «Чешской почты». Разбирательство потребовало несколько лет назад, кроме прочего, объяснений о сложившейся ситуации со стороны правящей коалиции на заседании Совета безопасности Чешской Республики.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 