Экс-министр отвергает все подозрения по поводу получения взятки

Бывший министр внутренних дел Mилан Хованец (в правительстве Богуслава Соботки) отрицает, что он лично, как и Чешская партия социал-демократов, членом которой он является, принимали взятки, связанные с делом, в котором фигурировала «Чешская почта». Экс-министр в среду присутствовал при рассмотрении дела в пражском судебном заседании в качестве свидетеля.

Согласно ранее обнародованной информации, дело связано с подозрением в коррупции в рамках тендера на обеспечение безопасности «Чешской почты». Разбирательство потребовало несколько лет назад, кроме прочего, объяснений о сложившейся ситуации со стороны правящей коалиции на заседании Совета безопасности Чешской Республики.