Экономика Чехии – пятая самая быстрорастущая в ЕС

Чешская Республика в первом квартале 2018 года стала пятой в списке самых быстрорастущих экономик Европейского Союза после Латвии, Польши, Словении и Венгрии. Об этом заявил председатель Чешского статистического управления Марек Ройичек.

Локомотивом роста валового внутреннего продукта ЧР остается внутреннее потребление и инвестиции. По последним данным, рост чешской экономики в первом квартале 2018 года в годовом исчислении замедлился до 4,4% с 5,5% в четвертом квартале прошлого года. В квартальном исчислении ВВП вырос на 0,4%.