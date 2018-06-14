Экономика Чехии – пятая самая быстрорастущая в ЕС

Тимур Кашапов
14-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская Республика в первом квартале 2018 года стала пятой в списке самых быстрорастущих экономик Европейского Союза после Латвии, Польши, Словении и Венгрии. Об этом заявил председатель Чешского статистического управления Марек Ройичек.

Локомотивом роста валового внутреннего продукта ЧР остается внутреннее потребление и инвестиции. По последним данным, рост чешской экономики в первом квартале 2018 года в годовом исчислении замедлился до 4,4% с 5,5% в четвертом квартале прошлого года. В квартальном исчислении ВВП вырос на 0,4%.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 