За год с момента запуска пилотного проекта Правительства ЧР по трудоустройству украинских специалистов Экономическая палата ЧР удовлетворила более тысячи заявлений по привлечению 6404 граждан Украины. Об этом сообщил президент Экономической палаты ЧР Владимир Длоуги. По оценкам учреждения, более трети кандидатов уже трудоустроена в чешских фирмах. Тем не менее, проблема дефицита рабочей силы, который оценивается в 180 тыс. человек, данный проект решить не позволяет, заявил Длоуги. В этой связи палата предлагает расширить пилотный проект и на другие страны, в частности, Сербию. Чешский бизнес на данный момент больше всего нуждается в представителях рабочих профессий, таких как столяры, плотники, штукатурщики, монтажники, каменщики и маляры.