Экологические активисты заблокировали работу угольного карьера

Антон Каймаков
30-06-2018
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Двадцать активистов в субботу ранним утром в открытом угольном карьере Билина (Bílina, Устецкий край Чехии) приковали себя наручниками к экскаватору. Еще несколько сотен человек приняли участие в предварительно заявлено протестном экологическом марше. Часть демонстрантов, однако, отклонилась от намеченного маршрута, что заставило соответствующим образом реагировать полицейских, обеспечивавших на месте порядок.

В целях обеспечения безопасности протестующих граждан добыча бурого угля в карьере была приостановлена.

 
 
 
 
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