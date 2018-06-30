Экологические активисты заблокировали работу угольного карьера

Двадцать активистов в субботу ранним утром в открытом угольном карьере Билина (Bílina, Устецкий край Чехии) приковали себя наручниками к экскаватору. Еще несколько сотен человек приняли участие в предварительно заявлено протестном экологическом марше. Часть демонстрантов, однако, отклонилась от намеченного маршрута, что заставило соответствующим образом реагировать полицейских, обеспечивавших на месте порядок.

В целях обеспечения безопасности протестующих граждан добыча бурого угля в карьере была приостановлена.