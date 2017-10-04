ЕК обвиняет Чехию в невыполнении правил свободного передвижения работников в странах ЕС

Европейская комиссия подаст жалобу на Чехию и Люксембург в Европейский суд, которые она обвиняет в невыполнении принятых обязательств в связи с правилами свободного передвижения работников и/или членов его семьи внутри европейского сообщества.

Koмиссия, в частности, предлагает, чтобы Чехия до приведения своего внутреннего законодательства в соответствие с нормами Евросоюза ежедневно платила в европейскую казну 33510 eвро (более 900000 крон), так как предусмотренные европейскими директивами 2014 года крайние сроки гармонизации законодательства государств ЕС истекли 21 мая 2016 года.

Впервые комиссия обратила внимание представителей ЧР и Люксембурга на данные недостатки в сентябре минувшего года.