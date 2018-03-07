EK: чешская экономика растет, но вызов ей может бросить стареющее население

Темпы роста чешской экономики растут, в связи с чем положение ЧР позволяет заняться решением оставшихся структурных проблем. Такая оценка дана состоянию экономики ЧР в анализе экспертов Европейской комиссии. В долгосрочном горизонте, тем не менее,как предупреждает ЕК, серьезным испытанием станет эффективность проводимой фискальной политики и ее влияние на обеспечение равновесия при увеличении расходов на пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание стареющего населения.

Авторы доклада также отмечают возрастающую сложность налогового механизма и частые изменения налоговой системы в Чешской Республике, высокий уровень администрационной нагрузки, более низкий объем инвестиций и все более ощущаемый дефицит трудовых ресурсов.