Египет возражает против выплаты финансовой компенсации семье гражданки Чехии, которая получила тяжелые ранения во время нападения на гостей отеля в Хургаде, а впоследствии скончалась. По словам министра иностранных дел ЧР Лубомира Заоралека, египетская сторона опасается создания прецедента. «Тем не менее, они хотят сделать некий жест в адрес родственников погибших. Что это будет за жест, зависит только от них», - подчеркнул глава чешского МИДа. Напомним, вооруженный мужчина с ножом напал на туристов в Хургаде 14 июля после того, как пробрался по берегу с территории общественного пляжа на пляж в отеле. Позже стало известно, что он был сторонником террористической группировки «Исламское государство».