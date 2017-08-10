Египет не хочет выплачивать компенсацию за смерть чешской туристки

Тимур Кашапов
10-08-2017
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Египет возражает против выплаты финансовой компенсации семье гражданки Чехии, которая получила тяжелые ранения во время нападения на гостей отеля в Хургаде, а впоследствии скончалась. По словам министра иностранных дел ЧР Лубомира Заоралека, египетская сторона опасается создания прецедента. «Тем не менее, они хотят сделать некий жест в адрес родственников погибших. Что это будет за жест, зависит только от них», - подчеркнул глава чешского МИДа. Напомним, вооруженный мужчина с ножом напал на туристов в Хургаде 14 июля после того, как пробрался по берегу с территории общественного пляжа на пляж в отеле. Позже стало известно, что он был сторонником террористической группировки «Исламское государство».

 
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