Дворец Lucerna приглашает на свою крышу

До 23 августа у жителей и гостей Праги есть уникальная возможность посетить недавно отремонтированную крышу дворца Lucerna, находящегося в самом центре столицы. Об этом сообщил журналистам владелец ряда пражских кафе Ондржей Кобза, который арендовал пространства.

Тысяча квадратных метров крыши была покрыта шпунтовой доской, планируется также отремонтировать перила. Входная плата для желающих посетить место составит около 100 крон (3,7 евро). В настоящее время продолжается и ремонт других помещений дворца, принадлежащего золовке первого чешского президента – Дагмар Гавловой.

Дворец Lucerna между улицами Водичкова и Штепанска был построен по распоряжению дедушки бывшего президента – Вацлава Гавела. После 1948 года он был национализирован, а в 1992 году в рамках реституции объект получили братья Вацлав и Иван Гавелы. После долгих судебных разбирательств суд принял решение, что все здание принадлежит супруге Ивана Гавела Дагмар Гавловой.