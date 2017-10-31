Движение «Свобода и прямая демократия» отказалось поддерживать кабинет меньшинства ANO

После очередных переговоров с представителями Движения ANO, победителя парламентских выборов, движение «Свобода и прямая демократия» (SPD) отказалось поддерживать кабинет министров меньшинства, который намерен сформировать Андрей Бабиш (председатель ANO). Причина такого решения, как подчеркнул руководитель движения SPD Томио Окамура, в отсутствии общих тем в программах политических субъектов.

Одновременно движение «Свобода и прямая демократия» заявило, что не намерено блокировать выборы спикера Палаты депутатов. Томио Окамура также выразил готовность принять участие в работе коалиционного кабинета, если Движение ANO согласится с программными приоритетами SPD.