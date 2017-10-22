Движение ANO начало переговоры о возможностях сотрудничества в Палате депутатов

Андрей Бабиш, возглавляющий Движение Андрей Бабиш, возглавляющий Движение ANO, ставшее победителем выборов, начал переговоры с иными парламентскими партиями о возможных рамках будущего сотрудничества. Первая встреча состоялась с председателем Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтехом Филипом, что является событием исключительного характера. До сих пор все остальные партии, проходившие в Палату депутатов, коммунистов из переговоров такого рода исключали, указывая на недемократичность этого политического субъекта.
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