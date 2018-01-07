Две трети городов и населенных пунктов Чехии не разработали стратегию «умного города»

Значение термина Smart City («умный город») в Чешской Республике знаeт лишь 19% населения. Данные получены на основе опроса, проведенного по заказу общества E.ON aгентством Ipsos.

Концепция смарт-сити направлена на улучшение качества жизни горожан, снижение потребления энергии (энергосберегающие устройства), оптимизацию транспортной логистики и т.п. посредством развитых технологий, играющих принципиальную роль в процессе городского планирования. Пилотные проекты этой технологии, призванной помочь городскому хозяйству более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, планируют осуществить Прага и Тршинец.

По информации, вытекающей из исследования Чешско-немецкой торговой и промышленной палаты, две трети городов и населенных пунктов в Чехии не имеют стратегии в формате «умного города». Опрос охватил 120 чешских городов и деревень.