Два лекарства от сухого кашля с декстрометорфаном – таблетки Stopex и драже Vicks Meddex с медом отныне будут продаваться по рецепту. При превышении дозы приема вышеуказанных лекарств они являются галлюциногенными. «В последние месяцы мы отмечаем значительное число сообщений о злоупотреблении данными лекарствами из-за их галлюциногенных свойств, преимущественно в среде молодежи», - сообщил директор Института по контролю над лекарственными средствами Зденек Благута. Если применять лекарства в соответствии с рекомендованной дозировкой, они являются безопасным лекарственным средством от сухого кашля. Лекарственное вещество декстрометорфан относится к опиоидам и используется для лечения сухого, раздражительного и непродуктивного кашля у детей, молодежи и взрослых.