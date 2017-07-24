Во время предполагаемого вооруженного ограбления оружейного магазина на Оплеталовой улице, в центре Праги, ранения получили продавец и один из подозреваемых. Пострадавшие доставлены в больницу с огнестрельным и ножевым ранениями. Около 11 ч к месту нападения прибыло несколько полицейских автомобилей, Оплеталова улица была частично перекрыта вооруженными стражами порядка. Как сообщила ČTK пресс-секретарь службы «скорой помощи Яна Поштова, ранения были нанесены в ходе потасовки между двумя мужчинами.