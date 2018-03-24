Душевнобольным помогут на дому и в дневных центрах

В рамках реформы системы предоставления психиатрической помощи уже в июле сего года в Чехии будут сформированы и начнут свою работу первые группы специалистов, оказывающих помощь на дому и в специализированных дневных центрах душевного здоровья, а не в классических «закрытых» больницах. Первые полтора года работа таких групп будет финансироваться за счет средств Европейского союза. Далее оплата обслуживания будет осуществляться медицинскими страховыми компаниями и частично из государственного бюджета.

Как заявили министр здравоохранения Чехии Адам Войтех и глава ведомства труда и социальных дел Ярослава Немцова, Центры будут созданы в пяти краях республики. В течение трех лет будет сформировано 30 мобильных групп психиатрической помощи. В конечном итоге в республике будет работать порядка 100 подобных групп.