Душевнобольным помогут на дому и в дневных центрах

Антон Каймаков
24-03-2018
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В рамках реформы системы предоставления психиатрической помощи уже в июле сего года в Чехии будут сформированы и начнут свою работу первые группы специалистов, оказывающих помощь на дому и в специализированных дневных центрах душевного здоровья, а не в классических «закрытых» больницах. Первые полтора года работа таких групп будет финансироваться за счет средств Европейского союза. Далее оплата обслуживания будет осуществляться медицинскими страховыми компаниями и частично из государственного бюджета.

Как заявили министр здравоохранения Чехии Адам Войтех и глава ведомства труда и социальных дел Ярослава Немцова, Центры будут созданы в пяти краях республики. В течение трех лет будет сформировано 30 мобильных групп психиатрической помощи. В конечном итоге в республике будет работать порядка 100 подобных групп.

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