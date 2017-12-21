Dr.Max купила 600 аптек в Румынии и стала лидером рынка

Тимур Кашапов
21-12-2017
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Чешская аптечная сеть Dr.Max из группы Penta приобрела румынскую компанию A & D Pharma, которая владеет 600 аптеками. Таким образом, сеть аптек Dr.Max увеличилась до 631, благодаря чему компания стала лидером по этому показателю на румынском рынке. Представители Dr.Max в интервью ČTK пояснили, что сделку еще должен утвердить антимонопольный комитет, но отказались при этом раскрыть сумму сделки.

Dr.Max работает в Румынии с июня 2017 года, когда компания приобрела 31 аптеку под брендом ARTA. Штат сотрудников A & D Pharma составляет 4500 человек, выручка фирмы в 2016 году достигла 964 млн евро (24,8 млрд крон).

 
 
 
 
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