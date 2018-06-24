Доходы от рекламы растут

Продажа рекламы в СМИ с января по май увеличилась в годовом исчислении на семь процентов и достигла отметки 33,6 млрд крон (1 302 830 554 евро). Наибольший доход от рекламы получило телевидение, прибыль которого по сравнению с минувшим годом повысилась на девять процентов, до 20,7 млрд крон (802 636 680 евро).

Уровень продажи рекламы в газетах и журналах за пять месяцев этого года вырос на четыре процента, составив 7,7 млрд крон (298 565 335 евро), а на радио – на 12%, до 3,2 млрд крон (124 079 100 евро). В статистике не учитываются данные о рекламе в интернете.