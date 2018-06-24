Доходы от рекламы растут

Ирина Ручкина
24-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Продажа рекламы в СМИ с января по май увеличилась в годовом исчислении на семь процентов и достигла отметки 33,6 млрд крон (1 302 830 554 евро). Наибольший доход от рекламы получило телевидение, прибыль которого по сравнению с минувшим годом повысилась на девять процентов, до 20,7 млрд крон (802 636 680 евро).

Уровень продажи рекламы в газетах и журналах за пять месяцев этого года вырос на четыре процента, составив 7,7 млрд крон (298 565 335 евро), а на радио – на 12%, до 3,2 млрд крон (124 079 100 евро). В статистике не учитываются данные о рекламе в интернете.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 